Video Yaşam Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı | Video
Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı | Video

Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı | Video

23.04.2023 | 10:25

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yiyecek arayışındaki ayılar yayla evlerine dadandı. Aç ayılar girdikleri evlere büyük zarar verdi.

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünün Aktepe yaylasında yiyecek arayışındaki ayılar yayla evlerine büyük zarar verdi. Evlere giren ayılar, mutfak ve odalarda yiyecek aradığı esnada evlere büyük oranda zarar verirken camları kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. Camı kıran bir ayı yaralanırken kesikler nedeniyle evlerin hemen her noktasında ayının kan izlerine rastlandı. Aktepe yaylasına giden ve evlerin zarar görmüş halini gören Musa Keskin ise ayıların evlere verdikleri zararın boyutunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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