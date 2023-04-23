Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı | Video
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yiyecek arayışındaki ayılar yayla evlerine dadandı. Aç ayılar girdikleri evlere büyük zarar verdi.
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