Gümüşhane’de başıboş sokak köpekleri çocukların kabusu oldu! O anlar kamerada | Video
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Gümüşhane kent merkezinde başıboş sokak köpeklerinin öğrencilere saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
İşe gitmek için evden çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını ve kaçmaya çalışırken düşerek yaralanan bir mahalle sakini, bu sorunun uzun yıllardır devam ettiğini söyleyerek isyan etti.
Üst üste yaşanan olayların ardından Gümüşhane Belediyesi ekipleri mahallelinin korkulu rüyası olan köpeklerin toplatılması için çalışma başlattı.
"OKULA KÖPEKLER YÜZÜNDEN GİTMEK İSTEMİYORUM"
Okula giderken köpekleri görünce yolunu değiştirdiğini dile getiren 9 yaşındaki Amir Ağaç, "Ben okuldan geliyordum kardeşimle, 6-7 tane köpek geliyordu ben taş attım köpekler bizim peşimize koştu. Daha sonra durdular daha sonra babam geldi ve bizi aldı. Normalde hep aynı yolu kullanırdım ama köpekleri görünce yolumu değiştirdim. Okula köpekler yüzünden gitmek istemiyorum çünkü her sabah burada görüyoruz, bazı zamanlar abim ve ablam bizi okula götürüp getiriyor" dedi.
"HERKES KORKUYOR"
Sokak köpeklerinin okudukları okulun bahçesine kadar geldiğini söyleyen 10 yaşındaki Hiranur Fidan ise "Cuma günü sabah biz okula gidiyorduk, pitbull cinsi bir köpek gördüm. O yoldan gitmedim. Yolumu değiştirince başka cins bir köpek gördüm oradan da gidemedim. Köpeklerin yüzünden bir daha çamlığı dolanmak zorunda kaldım ve bu köpekler arada sırada bizim olduğumuz okulun bahçesine de geliyor. Teneffüslerde görüyoruz herkes korkuyor. Bu köpeklerin toplanmasını ve insanlara alıştırılmasını istiyoruz. Sahibi çağırınca köpeklerin hemen gitmesi lazım" diye konuştu.
"KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜM"
İşe gitmek için evden çıktıktan sonra köpeklerin saldırısına uğradığını söyleyen Bahtiyar Yılmaz da "Ben sabah buradan çıktım işe gitmek için. Aşağı tarafta bir sürü köpek gördüm. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor. Bana saldırdılar kaçmaya çalışırken düştüm, kolumu bacağımı kıracaktım. Burada epey köpek var, her yerden bir tane çıkıyor. Burası oldu bitti böyle, öğle vaktinde benim çocuğuma da saldırmışlar çocuk düştü elleri yara oldu" ifadelerini kullandı.