Gümüşhane'de birbirleriyle güreşen 2 ayı kilometrelerce öteden görüntülendi | Video 26.12.2024 | 08:57 Gümüşhane'de kar üzerinde güreşen iki ayının eğlenceli anları kilometrelerce öteden görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gümüşhane'de kış ayının gelmesiyle birlikte kış uykusuna yatamayan ayılar kilometrelerce öteden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin kameralarına yakalandı. Pirahmet Köyü ve Olukdere Köyü arasında bulunan dağlık arazide birbirleriyle oyun oynayan ve güreşen ayıların keyifli anları izleyenleri gülümsetti.