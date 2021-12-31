Gümüşhane’de hayvanların ilgi çeken dostlukları kamerada | Video

Gümüşhane kent merkezinde bir kedinin her akşam köpeğin sırtına çıkarak masaj yapması ve uyuması soğuk kış günlerinde görenlerin içini ısıtırken, ArzularKabaköy beldesinde ise evin içine kadar giren tilki evin kedisiyle yanyana görüntülendi.

Yılın son gününde görenlerin içini ısıtan görüntülerin adresi Gümüşhane oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir pastanenin önünde esnaflar tarafından beslenen kedi ve köpeğin dostluğu ile ArzularKabaköy beldesinde yabani hayvanı olan tilki ve evcil hayvan olan kedinin yanyana görüntülenmesi görenlerin içini ısıttı.Her gün akşam saatlerinde pastanenin önüne gelen kedi ve köpek burada besleniyor ve birbirleriyle oyun oynuyor.Doğaları gereği birbirlerine düşman olarak gösterilen kedi ve köpeğin yakınlaşması cadde üzerinden geçen vatandaşları hem şaşırtıyor hem de ilgilerini çekiyor.Hayvanları besleyen esnaflar vatandaşların sürekli kedi ve köpeğin fotoğrafını çektiğini belirtirken, vatandaşlar kedi ve köpeğin dostluğunun insanlara örnek olması gerektiğini söylüyor.İnsanların bile düşman olduğu böyle bir dönemde, bu dostluğun çok kıymetli olduğunu dile getiren Sedanur Dicle, "Günümüzde insanlar bile düşmanken kedi ve köpeğin bu kadar cana yakın olması bizi çok etkiledi. Keşke bu zamanda insanlar da bu şekilde anlaşabilseler, kargaşa olmadan yaşayıp gitsek. Genelde akşam üzeri görüyoruz, kedi köpeğin üzerine uzanıyor" dedi.Kedi ve köpeğin birlikte mama yediğini ile getiren pastane sahibi Mustafa Kızmış ise "Bu kediler bizim dükkanımızın önünde duruyor. Özellikle sabahlar dükkan açarken kediler geliyor, onları sabah besliyoruz. Akşamüstü köpek de geliyor. Kediyle köpeğin dostluğu beraber sanki yavrusuymuş gibi kedi köpeğin üzerine çıkıyor, masaj gibi şeyler yapıyor. Beraber mama yiyorlar" diye konuştu.Bu tarz görüntülerin çok nadir ortaya çıktığını aktaran Onur Bayrak da "Tabiatın kanunu gereği kedi ve köpek birbirlerine çok zıt hayvanlar. Genelde böyle bir görüntü görmemiz mümkün değil ama bu aslında insanlara bir mesaj. Hiçbir şey imkansız değil. Böyle soğuk kış günlerinde tabi ki böyle görüntüler de içimizi ısıtıyor, pozitif bir enerji yayıyor. Hayvanların dostluğu, insanlara da örnek olmalı. Genelde akşamüstü bu görüntüyü veriyorlar, tam şehir merkezinde insanların yoğun bulunduğu bir yer insanların da hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.Gümüşhane'nin merkeze bağlı ArzularKabaköy Beldesinde "boncuk" adlı tilki ve "Tekir" adındaki kedi birbirine çok yakın mesafeye gelseler dahi birbirilerine saldırmamaları kameralara yansıdı.Beldenin Esentepe Mahallesinde yaşayan Bayram Yakut'a ait evi sık sık ziyaret eden tilki, evin kedisiyle çok iyi anlaşıyor. Yabani hayvan olan tilki ile evcil bir hayvan olan tilkinin kavga etmeden yanyana gelmesi şaşkınlıkla karşılanırken o anlar sosyal medyada yayınlandı.Evini sık sık ziyaret eden tilkiye "Boncuk" adını veren Bayram Yakut, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Kediyle tilki yan yana. Dünyanın sonu geliyor arkadaş" ifadelerini kullandı.Videosu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Yakut, tilkinin sıklıkla evlerini ziyaret ettiğini, hatta kapı açıkken bazen evden içeriye bile girdiğini belirterek bazen hergün bazen de aralıklı gelen tilkiyi kedi gibi beslediklerini, yabani hayvan olması nedeniyle kendisine çok yaklaşmasına izin vermediğini söyledi.