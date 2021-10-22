Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:04
Kars eksi 6’yı gördü, araçların camları dondu 22.10.2021 | 09:26
00:21
Kadıköy’de stad çevresinde değnekçilik yapan 2 kişi yakalandı | Video 22.10.2021 | 09:13
01:12
Festivalde yaşanan paraşüt kazaları kamerada | Video 22.10.2021 | 09:13
01:08
00:32
Zonguldak'ta 6 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 22.10.2021 | 09:06
04:52
Kaza yapan alkollü arkadaşlarını böyle kurtarmak istediler | Video 22.10.2021 | 08:51
01:57
Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı 2 ölü, 1 yaralı 22.10.2021 | 09:05
05:32
Antalya'da 'sosyal medya' tartışması kanlı bitti! 1 ölü 22.10.2021 | 08:59
01:43
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 10 gözaltı | Video 22.10.2021 | 08:51
00:39
01:03
00:41
Amca-yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti 22.10.2021 | 08:43
02:18
Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı 22.10.2021 | 08:18
01:56
22 telefon ve 1 dizüstü bilgisayarı böyle çaldılar! 22.10.2021 | 08:18
02:24
01:29
01:42
Kayıp alzheimer hastası kadın su kanalı kenarında ölü bulundu! 21.10.2021 | 16:17
01:25
800 yıllık kitaba 5 milyon lira fiyat biçmişler | Video 21.10.2021 | 16:09
00:33
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü maskeyi yüzüne değil plakasına taktı | Video 21.10.2021 | 16:08
01:37
Düzce'deki cinayetin katil zanlısı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı 21.10.2021 | 16:02
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yayladan dönen kamyonet yoldan çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Büyükçit köyü Kankana yaylasından köye dönen Murat Kuku (36) yönetimindeki kamyonet Çökek mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Taklalar atarak yuvarlanan aracın yoldan yaklaşık 100 metre mesafede durduğu kazada 3 çocuk babası sürücü Murat Kuku ile aynı araçta bulunan Murat Aydın (40) olay yerinde hayatını kaybederken Önder Demirel (50) yaralı olarak kurtuldu.
Uçurumdan yuvarlanan araçtan kısa mesafe sonra savrulan ve kendi imkanlarıyla yola çıkarak bir süre yürüyüp yardım isteyen Demirel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazada araca yakın noktalara savrularak olay yerinde hayatını kaybeden Kuku ve Aydın'ın cansız bedenleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Torul Belediyesi İtfaiye, Jandarma ekipleri, vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sedyelere bağlanan halatlar yardımıyla yuvarlandıkları yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın haber alınmasının ardından olay yerine çok sayıda vatandaş akın etti.