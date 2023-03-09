Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 1 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet esrar öğütücü ve 0,14 gram Metamfetamin maddesi elde geçirdi.
Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda E.S isimli şahısta yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından M.A.Ç, U.İ.Y ve S.Ş serbest bırakıldı, A.A, A.E, E.S ve A.A ise sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
“Altın kızlar” çetesi çökertildi | Video 09.03.2023 | 16:43
02:51
Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca adliyede | Video 09.03.2023 | 16:15
03:52
03:51
01:18
Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 09.03.2023 | 15:57
02:35
00:53
Manisa’da 22 yıl önce işlenen cinayetin sır perdesi çözüldü | Video 09.03.2023 | 14:19
01:07
Terör operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı | Video 09.03.2023 | 12:40
00:49
01:03
Görüntüler Trabzon'dan: Kafes yırtıldı, sahil somonla doldu | Video 09.03.2023 | 13:01
00:43
Üzerine araç sürdükleri şahsı önce bıçaklayıp sonra darp ettiler | Video 09.03.2023 | 12:39
03:26
Çekçek arabasıyla aydınlatma spotu hırsızlığı kamerada | Video 09.03.2023 | 12:39
01:59
Kuyumcu hırsızları tam 5 kilo altın ve 300 bin lira çaldılar | Video 09.03.2023 | 12:39
00:31
Minibüste çaldığı cüzdanın boş olduğunu öne sürdü | Video 09.03.2023 | 12:32
07:21
04:49
Ölüme atladı, görevliler ve yolcular böyle kurtardı | Video 09.03.2023 | 12:09
02:39
00:58
02:09