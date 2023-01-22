Video Yaşam Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı | Video
Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı | Video

Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı | Video

22.01.2023 | 11:44

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir yol şantiyesinden tonlarca ağırlığındaki iş makinası çekiciye yüklenerek çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çekiciyle çalınan silindirin peşine düştü. Yapılan çalışmaların sonucunda çekiciyi gündüz çalıştıran çalışanın çaldığı ortaya çıktı. Çalışan ve suç ortakları yakalanarak gözaltına alınırken hırsızlık anları da ortaya çıktı.

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Büyükçekmece'de bir yol şantiyesinde bulunan yaklaşık 15 ton ağırlığındaki iş makinası silindir 16 Ocak gecesi bir çekiciye yüklenerek çalındı. Şantiye sahibi iş makinasının yerinde olmadığını görünce hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri hırsızların peşine düştü.

HIRSIZIN KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI

İncelenen kamera görüntülerinde şüpheli şahısların çekiciyle gelip silindiri kolaylıkla çalıştırdıktan sonra yükleyip götürdükleri ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen şüpheli ise şaşırttı. İddiaya göre şüphelilerden biri aynı şantiyede görevli iş makinası operatörüydü.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen şüpheliler; Y.T., G.K., A.D. ve iş makinası operatörü G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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