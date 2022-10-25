Video Yaşam Güneş tutulması Mersin'den izlendi | Video
Güneş tutulması Mersin'den izlendi | Video

Güneş tutulması Mersin'den izlendi | Video

25.10.2022 | 16:29

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Ülke genelinde bir çok ilde olduğu gibi Mersin'de de parçalı güneş tutulması izlendi.

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Türkiye'den de gözlemlenebilen parçalı güneş tutulması, öğle saatlerinde Mersin'de de gözlemlendi. Erdemli ilçesinde sahil kenarında halk plajında bazı fotoğraf tutkunları parçalı güneş tutulmasını görüntülemeye çalıştı. Çıplak gözle güçlükle fark edilen güneş tutulması güneş gözlüğü ve çeşitli materyallerle kısmen izlenebildi. Bazı vatandaşlarda güneş tutulmasında denize girmeyi tercih etti.

Öte yandan bir dahaki güneş tutulmasının 2027'de gerçekleşeceği ve bu kez yüzde 80 oranında kapanmasının beklendiği belirtildi.

Güneş tutulmasını görüntüleyen öğretmen Engin Güvenç, "Kendi amatör imkanlarımızla parçalı güneş tutulmasını çekmeye çalışıyoruz. Bakacağız, görebildiğimiz kadar görmeye çalışıyoruz. Filtreleri kaliteli kullanmamız lazım, direkt bakmamızda da sıkıntı var. Yaklaşık olarak şuan yüzde 30'luk bir tutulma var. Herhalde yüzde 40'ın üzerine çıkacak" dedi.

Şuanda güneş tutulmasını biraz amatörce çektiğini anımsatan Güneç, 2027'de daha hazırlıklı profesyonel bir şekilde görüntülemeyi düşündüğünü kaydetti.

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