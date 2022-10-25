Güneş tutulması Mersin'den izlendi | Video

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Ülke genelinde bir çok ilde olduğu gibi Mersin'de de parçalı güneş tutulması izlendi.
Öte yandan bir dahaki güneş tutulmasının 2027'de gerçekleşeceği ve bu kez yüzde 80 oranında kapanmasının beklendiği belirtildi.
Güneş tutulmasını görüntüleyen öğretmen Engin Güvenç, "Kendi amatör imkanlarımızla parçalı güneş tutulmasını çekmeye çalışıyoruz. Bakacağız, görebildiğimiz kadar görmeye çalışıyoruz. Filtreleri kaliteli kullanmamız lazım, direkt bakmamızda da sıkıntı var. Yaklaşık olarak şuan yüzde 30'luk bir tutulma var. Herhalde yüzde 40'ın üzerine çıkacak" dedi.
Şuanda güneş tutulmasını biraz amatörce çektiğini anımsatan Güneç, 2027'de daha hazırlıklı profesyonel bir şekilde görüntülemeyi düşündüğünü kaydetti.