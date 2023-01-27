Video Yaşam Güngören’de 2 katlı plastik ve hurda deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video
Güngören’de 2 katlı plastik ve hurda deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video

Güngören’de 2 katlı plastik ve hurda deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video

27.01.2023 | 08:22

Güngören’de 2 katlı plastik ve hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangının çıktığı esnada depo içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken tüm mahalleyi yoğun duman kapladı.

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Yangın, Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 500 metre alana kurulu 2 katlı plastik ve hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede alevlere teslim olan depoya müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI
Plastik ve hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler yangının tekrar başlamaması için olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

2 KİŞİ KENDİNİ DIŞARI ATTI
Yangının çıktığı esnada depo içeresinde bulunan 2 kişi kendini dışarı attı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 112 ekipleri her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi.

Güçlükle söndürülen yangının çıkış sebebi yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak.

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