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Güngören'de 4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı | Video

Güngören'de 4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı | Video

03.01.2024 | 13:18

GÜNGÖREN'de vinç sepeti ile malzeme indiren işçi 4. kattan park halindeki otomobilin cam tavanına çarpıp arka koltuğuna düştü. İşçi, ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken otomobilde hasar oluştu.

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Olay, Sanayi Mahallesinde bir sokaktaki 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, imalathanede çalışan Servet Parlak (52), iş yerinin en üst katından vinç sepeti ile malzeme indirdiği sırada dengesini kaybetti. Parlak, 4. kattan park halinde bulunan otomobilin cam tavanına çarparak arka koltuğa düştü. Gürültüyü duyan işçiler bir süre olayın ne olduğunu anlamaya çalıştı. Servet Parlağın park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yattığını gören işçiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Parlağı arka koltuktan alarak ambulansa bindirdi. Ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçinin kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken park halindeki otomobilde de hasar oluştu. İşçinin otomobilin içerisinden alınarak ambulansa sevk edildiği anları ise bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Sokakta esnaf olan Deniz Sezer, İş yerinde biz otururken bir gürültü geldi ve dışarıya koştuk. Arkadaş caraskalı büyük bir ihtimalle tutarken ya caraskal düşüyor oda caraskal onu çekiyor aşağıya doğru. Arabanın üstüne düşüyor. Gördüğümüzde arabanın içerisindeydi. Sonra ambulans gelip arkadaşı götürdü dedi.

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