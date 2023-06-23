Güngören'de 4'üncü kattan minibüsün üzerine düşen çocuk ölümden döndü | Video
GÜNGÖREN'nde 2 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki minibüsün üzerine düşerek yaralandı.
"BİZ ÇÖP ZANNETTİK"
Çevrede bulunan bir pastanede çalışan Ceren Tosuncuk, "Arkadaşlarla dükkan önünde konuşurken 4'üncü kattan 1 buçuk yaşlarında bir çocuk düştü. Arkadan pencereden birisi baktı sonra içeri girdi. Biz çöp zannettik. Bebek olduğunu görünce heyecanlandık. Polisler geldi, ambulans geldi aldılar götürdüler çocuğu. Minibüsün üzerine düştü ardından yere doğru yuvarlandı. Şu an sağlık durumu iyi" dedi.
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