Video Yaşam Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video

Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video

Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video
31.07.2021 | 00:22

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Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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