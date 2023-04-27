Güngören'de binadan düşen beton parçaları otomobile hasar verdi | Video
GÜNGÖREN'de binadan düşen beton parçaları, park halindeki otomobile zarar verdi. Otomobilin camları kırılırken, tavanında da hasar oluştu.
"BİRİNİN ÜSTÜNE DÜŞSEYDİ SAĞ KALMAZDI"
Otomobili zarar gören Enver Aynural, "Aracımı gece park etmiştim, sabah haber geldi baktık 8.kattan balkon sıvası bizim arabanın üzerine düşmüş. Araba gördüğünüz gibi pert olmuş. Komşular söylüyordu 3 hafta önce tekrar sıva parçaları düşmüş. Zamanında önlem almamışlar arabamın hali bu. Polis çağırdık geldiler tutanak tuttular. Zabıta şimdi yolu kapattı. O sırada kimse dışarda yoktu. Birinin üstüne düşseydi sağ kalmazdı arabanın halini görüyorsunuz. Binalardan sürekli parçalar dökülüyor" dedi.
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