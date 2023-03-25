Video Yaşam Güngören'de binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Güngören'de binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video

Güngören'de binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video

25.03.2023 | 10:26

Güngören’de 5 katlı binanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Onur Yenitur isim şahıs yangında hayatını kaybetti.

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Yangın, saat 05.00 sıralarında Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Turunçlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanların yükseldiği daireye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde cesetin Onur Yenitur (35) isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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