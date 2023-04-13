Güngören'de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 13.04.2023 | 16:06 GÜNGÖREN'de 5 katlı boş bir bina araçların üzerine çöktü. Araçlardan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı metruk bina saat 13.45 sıralarında çöktü. Bina park halindeki araçların üzerine çökerken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda inceleme yaptı. Araçta sıkışan bir kişi kurtarıldı. İtfaiyenin enkazda incelemesi devam ediyor