Güngören'de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video

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Güngören’de bulunan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.