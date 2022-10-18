Video Yaşam Güngören'de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video
Güngören'de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video

Güngören'de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video

18.10.2022 | 14:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güngören’de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video 02:38
Güngören'de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video 18.10.2022 | 14:46
Alkolün etkisiyle kaza yaptı: Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor ihbarında bulundu | Video 00:54
Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu | Video 18.10.2022 | 14:24
Çelik kasa hırsızları yakalandı | Video 01:40
Çelik kasa hırsızları yakalandı | Video 18.10.2022 | 14:27
İstanbul’da 13 bin 700 sahte deterjan bulundu | Video 00:35
İstanbul'da 13 bin 700 sahte deterjan bulundu | Video 18.10.2022 | 14:25
Aydın Kuşadası’nda 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem! O anlar kamerada | Video 00:57
Aydın Kuşadası'nda 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem! O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 14:02
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 01:10
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:46
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi’nde deprem! Çevre illerden hissedildi | Video 00:46
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde deprem! Çevre illerden hissedildi | Video 18.10.2022 | 13:49
Site sakini kadına mesaj atan güvenlik görevlisine koca dayağı kamerada | Video 01:29
Site sakini kadına mesaj atan güvenlik görevlisine koca dayağı kamerada | Video 18.10.2022 | 13:27
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 01:10
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:31
Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video 02:01
Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:29
Fatih’te iş adamına hırsızlık şoku: 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video 03:19
Fatih’te iş adamına hırsızlık şoku: 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video 18.10.2022 | 13:27
Fatih’te iş adamına hırsızlık şoku! 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video 03:19
Fatih'te iş adamına hırsızlık şoku! 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video 18.10.2022 | 12:54
İstanbul’da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı | Video 01:36
İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı | Video 18.10.2022 | 12:54
Şişli’de kasa hırsızları kamerada | Video 01:40
Şişli'de kasa hırsızları kamerada | Video 18.10.2022 | 12:27
Eşini kabloyla boğarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı: Sessiz olmasını istedim | Video 01:12
Eşini kabloyla boğarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı: "Sessiz olmasını istedim" | Video 18.10.2022 | 12:27
Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 00:38
Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 18.10.2022 | 12:26
Beylikdüzü’nde sahte deterjan operasyonu | Video 00:26
Beylikdüzü'nde sahte deterjan operasyonu | Video 18.10.2022 | 10:56
Sarıyer’de beton mikseri devrildi | Video 02:43
Sarıyer'de beton mikseri devrildi | Video 18.10.2022 | 10:56
Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video 00:46
Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video 18.10.2022 | 11:13
Taksim’de çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına hapis cezası | Video 01:02
Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına hapis cezası | Video 18.10.2022 | 11:15

Güngören’de bulunan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güngören Merkez Mahallesi Ünlü Sokak üzerinde 12.50 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. Bina büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de desteğe gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler çatı katındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası çatıda maddi hasar oluştu. Çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA