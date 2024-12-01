Video Yaşam Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video
Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video

Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video

01.12.2024 | 08:38

Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökmede, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

29 Kasım Cuma günü İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökmede 2 kişi göçük altında kalmış, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonrası 1 kişi göçükten çıkarılmıştı.

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları 2. günde de devam ediyor. İşçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makineleri ile yıkıldı. AFAD ve belediye ekipleri enkazda çalışmalarına devam etti. Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık 40 saattir devam ediyor. Çalışmaların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

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