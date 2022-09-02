Güngören'de kadına şiddet; sokak ortasında darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video
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GÜNGÖREN'de R.K.'yı (17) bıçak tehdidiyle sokağa çıkarıp kafasına yumrukla vuran B.E.D. (24), mahalle sakinlerinin müdahalesiyle durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, R.K.'nin şikayetçi olmayacağını bildirmesi üzerine geri döndü. Mahalle sakini, "Yaklaşık bir senedir periyodik olarak yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla erkek arkadaşı zaman zaman gelip kapıya dayanıyor" dedi.
"PERİYODİK OLARAK YAŞANIYOR BU DURUM"
R.K. ile aynı binada oturan Rustam Halmedov, "Daha önce de böyle olaylar çok oluyordu. Yaklaşık bir senedir periyodik olarak yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla erkek arkadaşı zaman zaman gelip kapıya dayanıyor. Annem seslerine uyanmış. Kriz geçiriyormuş, apartmanın da camını kırmış sanıyorum. Yaşananlar nedeniyle çok rahatsızız" dedi.
Öte yandan B.E.D.'nin R.K.'yi darp ettiği anlar ise, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçak olan şüphelinin R.K.'yi bir arabanın kaputuna sıkıştırdığı, kafasını yumrukladığı görülüyor.