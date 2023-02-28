Güngören'de kar maskeli hırsızlar kamerada | Video

GÜNGÖREN'de büfeye giren kar maskeli 5 hırsız, kısa sürede sigaraları ve kasadaki paraları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüphelilerin büfeden yaptığı hırsızlık kameralar tarafından kaydedildi.