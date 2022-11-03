Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
02:41
Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı | Video 03.11.2022 | 14:39
01:24
Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video 03.11.2022 | 14:32
00:26
Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı | Video 03.11.2022 | 14:12
01:00
Kayseri’de 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 03.11.2022 | 13:40
00:13
Mersin'de otomobilleriyle drift atan 2 sürücüye para cezası | Video 03.11.2022 | 13:39
00:17
Siirt'teki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama | Video 03.11.2022 | 13:38
00:26
Alanya’da yolda bulunan parayı polis sahibine ulaştırdı | Video 03.11.2022 | 13:42
00:51
Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.11.2022 | 12:51
03:01
05:01
02:12
Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
01:15
Kız öğrenci yurdu çalışanına satırlı saldırı girişimi | Video 03.11.2022 | 12:10
02:32
Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
00:54
Konya’da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 1 gözaltı | Video 03.11.2022 | 11:12
02:48
02:55
Açamadıkları kasayı çalan hırsızlar yakalandı | Video 03.11.2022 | 10:51
10:40
Müge Anlı SON BÖLÜM | 3 Kasım 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 03.11.2022 | 10:50
00:27
Güngören'deki bir tekstil atölyesinde bulunan kasayı açamayan hırsızlar, kasayı geldikleri araca yükledi. Hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin Başakşehir ilçesinden 20 Temmuz 2022 tarihinde çalındığını belirledi. Soruşturma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Hakan D.(27), Seydoş Ş.(19), Muhammed Do.(18) , Bağcılar ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri sürdürülen şüphelilerden Hakan D.'nin daha önceden 28 adet, Seydoş Ş.'nin 13 adet, Muhammed DO.'nun ise 14 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Muhammed Do. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.