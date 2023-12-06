Güngören’de kasklı saldırgan dehşeti! Market sahibini böyle vurdu | Video
Güngören’de kasklı bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle markete girerek iş yeri sahibini silahla yaraladı. Saldırıda ayağından yaralanan market sahibi Kudret Temel hastanede tedavi altına alındı.
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