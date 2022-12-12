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OTOMATİK OYNAT
01:03
Şirinevler'deki tekme tokatlı kavgalar kamerada | Video 12.12.2022 | 10:32
01:41
İstanbul’da 2 bin kaçak göçmen daha yakalandı | Video 12.12.2022 | 11:18
01:38
Güngören'de parkta kamyonun çarptığı öğretmen hayatını kaybetti | Video 12.12.2022 | 10:54
02:30
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 12.12.2022 | 10:53
02:35
Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video 12.12.2022 | 10:47
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 12.12.2022 | 10:21
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Bursa'da yunus timlerinden nefes kesen operasyon | Video 12.12.2022 | 09:20
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Köpeklerden kaçan dağ keçisi evin damına çıktı | Video 12.12.2022 | 09:23
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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: 22 gözaltı | Video 12.12.2022 | 09:22
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Adana'da otelin terasında çıkan yangın, hasara neden oldu | Video 12.12.2022 | 08:46
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Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı | Video 12.12.2022 | 08:52
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GÜNGÖREN'de peyzaj çalışması yapılan parktan geçen öğretmen Osman Pat'a hafriyat kamyonu çarptı. Pat, olay yerinde hayatını kaybetti.