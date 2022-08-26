Video Yaşam Güngören'de pişkin hırsızlar kamerada! Mahalle ayağa kalktı, soymaya devam ettiler | Video
Güngören'de pişkin hırsızlar kamerada! Mahalle ayağa kalktı, soymaya devam ettiler | Video

Güngören'de pişkin hırsızlar kamerada! Mahalle ayağa kalktı, soymaya devam ettiler | Video

26.08.2022 | 15:23

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İstanbul Güngören'de bir tekstil mağazasına giren hırsızlar, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle tepki vererek hırsızlık yapmaya devam etti.

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Güngören'de sabah 06.30 sıralarında yaşanan hırsızlık pes dedirtti. Bir tekstil mağazasını soyan hırsızlar sokaktakilerin uyarılarına rağmen el kol hareketleri yaparak hırsızlık yapmaya devam etti. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

KİLİT FIRLATMIŞLARDI

Aynı sokakta geçtiğimiz ay yaşanan hırsızlık olayında, şüpheliler tepki gösterenlere kilit fırlatmıştı. Güngören Merkez Mahallesi'nde sabah 06.30 sıralarında, Hüseyin İba'ya ait tekstil ürünleri mağazasına minibüsle gelen şüpheliler, kapıyı kırarak içerdeki tekstil ürünlerini çaldı. Mağazadaki tekstil ürünlerini geldikleri minibüse yükleyen şüpheliler, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle karşılık verdi. Rahat tavırları dikkat çeken hırsızlardan birinin, tepki gösteren insanlara el kol hareketi yapması dikkat çekti. Mahalle sakinleri hırsızları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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