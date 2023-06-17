Video Yaşam Güngören'de saplantılı aşık dehşeti: Sevdiğin kızın alamayınca binasına kurşun yağdırdı | Video
Güngören'de saplantılı aşık dehşeti: Sevdiğin kızın alamayınca binasına kurşun yağdırdı | Video

Güngören'de saplantılı aşık dehşeti: Sevdiğin kızın alamayınca binasına kurşun yağdırdı | Video

17.06.2023 | 11:39

Güngören’de saplantılı aşık bir genç iddiaya göre sevdiği kızı ailesinden alamayınca yaşadıkları binaya kurşun yağdırdı. Binaya bir şarjör mermi boşaltıldığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güngören Akıncılar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre kar maskeli bir şahıs, hedef seçtiği bir binaya bir şarjör mermi sıkarak olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İleride kendisini bekleyen bir araca bineren kaçan saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganın kaçış yönüne doğru çalışma başlattığı bölgedeki kameralar incelemeye alındı. Olay yerindeki boş kovanlar ise alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürerken saldırganın, sevdiği kızı ailesinden alamayan saplantılı aşık bir genç olabileceği ve bu sebeple kızın ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güngören’de saplantılı aşık dehşeti: Sevdiğin kızın alamayınca binasına kurşun yağdırdı | Video 00:40
Güngören'de saplantılı aşık dehşeti: Sevdiğin kızın alamayınca binasına kurşun yağdırdı | Video 17.06.2023 | 11:39
Tekirdağ’da PKK/KCK operasyonu: 5 kişiyi tutuklandı | Video 01:48
Tekirdağ’da PKK/KCK operasyonu: 5 kişiyi tutuklandı | Video 17.06.2023 | 11:38
Zeytinburnu’nda hatalı dönüş yapan kamyon tramvaya çarptı! O anlar kamerada | Video 03:21
Zeytinburnu'nda hatalı dönüş yapan kamyon tramvaya çarptı! O anlar kamerada | Video 17.06.2023 | 11:37
Sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 00:34
Sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 17.06.2023 | 10:55
Engelli raporlarının oranını artırma vaadiyle 750 bin TL dolandırdılar | Video 00:35
Engelli raporlarının oranını artırma vaadiyle 750 bin TL dolandırdılar | Video 17.06.2023 | 10:52
‘Boğaz’ın incisi’ Vaniköy Camii hizmete açıldı | Video 04:28
‘Boğaz’ın incisi’ Vaniköy Camii hizmete açıldı | Video 17.06.2023 | 10:29
Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı | Video 01:18
Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı | Video 17.06.2023 | 10:12
Kız Kulesi’nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi | Video 05:06
Kız Kulesi'nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi | Video 17.06.2023 | 10:02
FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe: 28 gözaltı | Video 01:24
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 28 gözaltı | Video 17.06.2023 | 09:57
İstanbul’da ev sahibi kiracı kavgası kamerada: Kiracısının üstüne yürüdü | Video 01:51
İstanbul’da ev sahibi kiracı kavgası kamerada: Kiracısının üstüne yürüdü | Video 17.06.2023 | 09:55
Bursa’da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video 02:01
Bursa'da kayınpeder dehşeti: Damadının boğazını kesti! | Video 17.06.2023 | 09:05
Van Gölü’nde gün batımı mest etti | Video 01:35
Van Gölü'nde gün batımı mest etti | Video 16.06.2023 | 21:08
Şişli’de komşusunu sokak ortasında vurarak öldürdü! | Video 00:35
Şişli’de komşusunu sokak ortasında vurarak öldürdü! | Video 16.06.2023 | 15:48
Hayali istihdam ile devleti zarara uğrattılar! 39 gözaltı var | Video 01:15
Hayali istihdam ile devleti zarara uğrattılar! 39 gözaltı var | Video 16.06.2023 | 15:47
Küçükçekmece adliyesi önünde 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık: Pişmanım keşke olmasaydı | Video 08:44
Küçükçekmece adliyesi önünde 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık: "Pişmanım keşke olmasaydı" | Video 16.06.2023 | 14:16
Biri motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yaptı, diğeri ters şeritte! Trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada | Video 00:28
Biri motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yaptı, diğeri ters şeritte! Trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada | Video 16.06.2023 | 14:53
20 yaşındaki genç sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü! | Video 00:14
20 yaşındaki genç sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü! | Video 16.06.2023 | 14:52
İstanbul’da aranan 100 kişi yakalandı | Video 00:27
İstanbul’da aranan 100 kişi yakalandı | Video 16.06.2023 | 14:52
Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar | Video 00:39
Önce borçlandırdılar, sonra ölümle tehdit edip paralarını aldılar | Video 16.06.2023 | 14:28
Freni boşalan kamyon kontrol noktasına böyle daldı | Video 00:12
Freni boşalan kamyon kontrol noktasına böyle daldı | Video 16.06.2023 | 14:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA