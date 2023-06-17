Güngören'de saplantılı aşık dehşeti: Sevdiğin kızın alamayınca binasına kurşun yağdırdı | Video
Güngören’de saplantılı aşık bir genç iddiaya göre sevdiği kızı ailesinden alamayınca yaşadıkları binaya kurşun yağdırdı. Binaya bir şarjör mermi boşaltıldığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis çalışma başlattı.
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