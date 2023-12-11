Video Yaşam Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı | Video

11.12.2023 | 06:28

Güngören’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Savaş alanına dönen sokakta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Güngören Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sokakta tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında silahlar çekildi. Karşılıklı açılan ateş sonucu, K.Ç, S.Ö, E.Ö. ve O.K. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

YARALI ŞAHIS HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, çatışmada yaralanan K.Ç, S.Ö, E.Ö. Ve O.K. isimli şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralılar müşahede altına alınırken E.Ö. isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüphelilerden bir kişiyi olay yerinde yakalarken kaçan diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan polis ekiplerinin çatışmada kullanılan 2 silahı olay yerinde bulduğu öğrenildi.

Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Boş kovan ve delil toplayan ekipler, kurşunların hedefi olan bina ve araçlarda incelemede bulundu.

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