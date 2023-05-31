Güngören'de yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü | Video 31.05.2023 | 10:34 Güngören'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre kullandığı araçla ters yönden gelen bir sürücü ile seyir halindeki diğer sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobillerden inen sürücüler ve yanlarında bulunan kişiler sokak ortasında kavga etmeye başladı. Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.