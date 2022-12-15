Günlerce tecavüz ve işkence etmişti! Ejderha dövmeli psikopat ve çetesi yakalandı | Video
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Balıkesir’in Edremit İlçesinde esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen bir grup, polisin yaptığı baskın sonucu yakalandı. Çete tarafından kaçırılarak aylarca işkence ve tecavüze maruz kaldığı ortaya çıkan bir kadın, çete liderini sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti. Çete lideri M.S.T ve 14 kişinin emniyetteki ifadesi sürüyor.