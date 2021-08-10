Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı | Video
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Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı | Video 10.08.2021 | 13:47
Muğla ve Aydın’da yaklaşık 2 haftadır devam eden orman yangınlarında zaman zaman dramatik ve duygusal anlar da yaşanıyor. Yangın dolayısıyla Yatağan’da canlarını kurtarmak için evini terk etmek zorunda kalan bir ailenin bağlı olan köpeği ve yavruları bölgede görevli askerlerin operasyonu ile kurtarıldı. Kameralara yansıyan olayda anne köpek ve yavrularının durumu herkesi duygulandırdı.
Muğla ve Aydın'da günlerdir devam eden orman yangınları, sadece ormanları değil insanları ve masum hayvanları da olumsuz etkiledi. Yatağan ilçesine bağlı bir kırsal köyde görev yapan jandarma ekipleri, bir evin kenarındaki taş duvarın içinde yavru köpek inlemesi duyunca hemen seferber oldu. Bölgeye gelen askerler, önce duvarı dikkatli bir şekilde yıkıp taşların arasındaki yavru köpeği kurtardı. Ardından bağlı olduğu için yangından kaçamayan anne köpeği ve yavrularını sahip çıktı. Günlerdir aç olan anne köpeği kumanyaları ile doyuran asker, köpeğin yavrularını emzirmesine de yardımcı oldu. Yangından şans eseri kurtulan anne köpek askerin kumanyalarını bir çırpıda bitirmesi köpeğin uzun süredir aç ve susuz olduğunu gösterdi.
Başarılı bir operasyona kurtarılan anne köpek ve yavruları Türk askerinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarılmış oldu.