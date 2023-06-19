Günpınar Şelalesi görenleri hayran bırakıyor | Video
Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan doğa harikası Günpınar Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor.
Doğal güzellikleri ile doğaseverlerin ve yerli yabancı turistlerin de uğrak mekanı haline gelen şelale her mevsimde olduğu gibi yaz mevsiminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Hoca ve arkadaşlarıyla birlikte şelaleyi ziyarete geldiklerini belirten Kur'an kursu öğrencesi Muhammed Berat Kara şelalenin doğallığına dikkat çekerek bölgeyi gezmeye devam edeceklerini söyledi.
Kurs hocaları ise Darende'de bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek şelaleyi her yıl ziyaret edip doğal güzelliklerden istifade etmeye çalıştıklarını kaydetti.
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