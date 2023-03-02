Güpegündüz maskeli silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada | Video

Gaziantep’te güpegündüz bir kuyumcu dükkanına giren silahlı ve maskeli bir şahıs kuyumcuya silah çekerek altınları istedi. Kuyumcu ise vurulmasına rağmen soyguncuyla boğuşarak altınları kaptırmadı.