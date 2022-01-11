Güpegündüz sırtından bıçaklandı | Video

Bursa’da Belediyede çalışan işçi, yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından sırtından bıçaklandı.

İznik ilçesinde yaşayan ve İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalıştığı öğrenilen Serkan Çetin, Topkapı girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından sırtından bıçaklandı. Serkan Çetin'i bıçaklayan kişinin, komşusu olduğu ileri sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, sırtından yaralanan Serkan Çetin ise, olay yerine gelen ambulansla İznik Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.