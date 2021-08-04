Video Yaşam Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar | Video

Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar | Video

Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar | Video
04.08.2021 | 10:30

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Almanya’dan Türkiye’ye doğru yola çıkan gurbetçi aileyi takip eden hırsız, dinlenme tesislerinde mola veren aileye ait lüks aracın lastiklerini kestikten sonra camı kırıp para ve altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Aile fertleri arabanın içinde uyurken, hırsızın 25 bin euro para ve altın olan çantayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün sabah saat 05:15 sıralarında Silivri'ye 30 kilometre mesafede olan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan gurbetçi Burhan Aksoy, ailesi ile birlikte iş için İstanbul'a geldi. Yolda yorulan aile, tır parkına girerek bir süre dinlenmek istedi. Bu sırada aracı gözüne kestiren bir hırsız, harekete geçti. Takip edilmesini önlemek için önce aracın lastiklerini kesen hırsız, ardından bir anda camı kırarak içeride bulunan para, altın, cep telefonları ve pasaportların olduğu çantayı aldı. Altınları ve 25 bin euro paranın içinde olduğu çantanın çalınmasının şokunu yaşayan Burhan Aksoy, aracı ile hırsızın peşine düştü ancak tekerleğin patlak olması nedeniyle fazla ilerleyemedi. Jandarmaya haber veren Aksoy, şikayetçi oldu. Hırsızın aynı yöntemle Fransa'dan gelen bir ailenin de çantasını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık anı kameralara da saniye saniye yansıdı.

"ÖN TARAFIMIZDA FRANSA'DAN GELEN VATANDAŞIMIZIN ARABASININ CAMINI DA KIRMIŞ"
Yorulup dinlenmek istediği için Tır Parkı'nda gelen Burhan Aksoy, "Almanya'dan geldim. Yollar çok kalabalıktı. Gece yarısı baya yol gittim ve yorulmaya başladım. Arabada 4 kişiydik 2 kızım ve annem vardı. Yorgunluk üzerime çökünce Silivri'ye 30 Metre kala arabayı parka çektim. Küçük kızım öndeydi. Annemle büyük kızım arkadaydı. Ben direksiyon başında 15 dakika gözlerimi dinlendireyim dedim. O esnada dalmışım. Küçük kızım o esnada telefonuyla oynuyordu. Hırsız arabanın önce lastiğini indirip bıçakla kesmiş. Ön tarafımızda Fransa'dan gelen vatandaşımızın arabasının camını da kırmış. O araç benden 100 metre ileride önce onun camını kırıyor. Oradan alacağını alıyor" dedi.

"25 BİN EURO MİKTAR ÇALINDI"
Hırsızın daha sonra da kendi camını kırdığına anlatan gurbetçi Aksoy, "Benim cama da aynı şekilde kırıp camı patlatıyor. İçinden annemin el çantasını alıyor. Bütün pasaportlar, altınlar ve yüklü miktar da para vardı. Şu anda darda ve zor durumdayız. 20-25 bin euro miktar gitti. Çocukların çığlık sesinden sonra kendime gelene kadar 15 saniye sürdü. Ne olduğunu anlamaya başladıktan sonra arabayı çalıştırıp hırsızı takibe aldım. 2 kilometre gidebildim. Lastikleri indirdiklerini daha sonra anladım. Sonra polisi ve jandarmayı aradım. Umarım yakalanıp cezasını bulur" diye konuştu.

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