Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yağ şişeleri içinde 6 tonu aşkın metamfetamin yakalandı | Video
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza birimlerince, şüpheli sıvı maddeden numune alınarak analize tabi tutuldu. Analiz neticesinde sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 bin 168 kilogram uyuşturucuya el konuldu.
Konuyla ilgili tahkikat Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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