Gürcistan uyruklu çete liderini öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi | Video
Trabzon’un Yomra ilçesinde önceki gün Gürcistan uyruklu ‘Rezo Tiflis’ lakaplı çete lideri Revaz Lordkipanidze'yi silahlı saldırı sonucu öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65) 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ortaya çıkarken, Fransa ve Rusya'da çeşitli suç gruplarına liderlik ettiği ileri sürüldü.
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