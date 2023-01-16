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Gürcistan uyruklu çete liderini öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi | Video

Gürcistan uyruklu çete liderini öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi | Video

16.01.2023 | 14:52

Trabzon’un Yomra ilçesinde önceki gün Gürcistan uyruklu ‘Rezo Tiflis’ lakaplı çete lideri Revaz Lordkipanidze'yi silahlı saldırı sonucu öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi.

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Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde bir siteye ait otoparka otomobili ile gelen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Lordkipanidze'yi öldüren şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu Samsun'da yakalandı. Trabzon'a getirilen Kırgızistan uyruklu N.M. ve Gürcistan uyruklu R.M. isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65) 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ortaya çıkarken, Fransa ve Rusya'da çeşitli suç gruplarına liderlik ettiği ileri sürüldü.

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