Video Yaşam Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını | Video

Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını | Video

Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını | Video
23.07.2021 | 10:14

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Eskişehir’de bulunan Gürleyik Şelalesi bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrarken, jandarma ekipleri yoğun trafik ile mücadele etti.

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Kurban Bayramı sonrasında Eskişehir'den çıkan vatandaşların ilk tercihleri arasında Gürleyik Şelalesi yer aldı. Mihalıççık ilçesinde bulunan şelale adeta doldu taştı. Yoğun ziyaretçi akını beraberinde trafik sorununu getirdi. Gün boyu jandarmaya bağlı trafik timleri şelale çevresinde ki yanlış park etmiş araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Mihalıççık-Nallıhan Karayolunun trafiğe kapanmaması için düzenlemelerde bulunan ekipler, uyarılara rağmen kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

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