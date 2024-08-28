Gürültü iddiasıyla öldürülen çocuğun cenazesi teslim edildi | Video
Gaziantep’te gürültü yaptığı iddiasıyla mahalledeki manav tarafından pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Katil zanlısı esnaf M.T. ise yakalandı.
CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, sabah saatlerinde adli tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Katil zanlısı M.T. ise yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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