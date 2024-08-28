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Gürültü iddiasıyla öldürülen çocuğun cenazesi teslim edildi | Video

Gürültü iddiasıyla öldürülen çocuğun cenazesi teslim edildi | Video

28.08.2024 | 12:39

Gaziantep’te gürültü yaptığı iddiasıyla mahalledeki manav tarafından pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Katil zanlısı esnaf M.T. ise yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav M.T. tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, sabah saatlerinde adli tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Katil zanlısı M.T. ise yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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