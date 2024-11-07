Gürültü yaptığı gerekçesiyle yumruk attığı küçük çocuğu yere fırlattı | Video 07.11.2024 | 08:55 İstanbul’un Tuzla ilçesinde, bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şahsın küçük çocuğa yumruk atıp yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 Ekim 2024 günü saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Tuzla ilçesi, Şifa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şahıs, 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırıp yere fırlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 19 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K.'nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi ve 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.