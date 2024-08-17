Video Yaşam 'Gürz-8' operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı
'Gürz-8' operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı

'Gürz-8' operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı

17.08.2024 | 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Gürz-8” operasyonlarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da BTÖ'ye yönelik "Gürz-8" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 222 şüpheli yakalanırken şüphelilerin silahlı terör örgütüne üye olarak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terörizme finansman sağladıkları, terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün (BTÖ) Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Gürz-8’ operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı 00:54
'Gürz-8' operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı 17.08.2024 | 08:42
Bolu’daki orman yangınına müdahale devam ediyor 00:17
Bolu'daki orman yangınına müdahale devam ediyor 17.08.2024 | 08:42
Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor 00:50
Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor 17.08.2024 | 08:42
SON DAKİKA | Yozgat’ta bıçaklı dehşet anları: 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu öldürdü... 01:05
SON DAKİKA | Yozgat'ta bıçaklı dehşet anları: 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu öldürdü... 17.08.2024 | 08:43
Tokat’ta jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 00:27
Tokat'ta jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 16.08.2024 | 16:30
Bodrum’da makilik alanda yangın | Video 01:58
Bodrum’da makilik alanda yangın | Video 16.08.2024 | 16:17
İzmir’deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı: Bazı evler kül oldu | Video 11:50
İzmir’deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı: Bazı evler kül oldu | Video 16.08.2024 | 15:41
Samsun’da 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 00:50
Samsun'da 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 16.08.2024 | 14:14
Küçükçekmece’deki özel hastaneye silahlı saldırı! 1’i doktor 11 gözaltı | Video 04:33
Küçükçekmece'deki özel hastaneye silahlı saldırı! 1’i doktor 11 gözaltı | Video 16.08.2024 | 14:14
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka’daki orman yangını evlere ulaştı! 00:12
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'daki orman yangını evlere ulaştı! 16.08.2024 | 15:00
İzmir’de Yamanlar Dağı’ndaki yangın evlere ulaştı! 06:06
İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı! 16.08.2024 | 14:53
SON DAKİKA | İzmir’deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada 03:37
SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada 16.08.2024 | 14:49
Aydın’da orman yangını çıktı 00:20
Aydın’da orman yangını çıktı 16.08.2024 | 14:23
İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 00:58
İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 16.08.2024 | 14:19
Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor 03:35
Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor 16.08.2024 | 14:18
Suriye’de yaşanan 5.2’lik deprem Hatay’da hissedildi 01:15
Suriye’de yaşanan 5.2’lik deprem Hatay’da hissedildi 16.08.2024 | 14:13
Evinde bin 634 uyuşturucu hap ele geçirildi: Toplu alınca ucuza geliyor dedi 00:29
Evinde bin 634 uyuşturucu hap ele geçirildi: "Toplu alınca ucuza geliyor" dedi 16.08.2024 | 14:13
Bursa’da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 00:24
Bursa’da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 16.08.2024 | 13:58
Burukiler aşiretinin düğününde geline 3 kilo altın damada 12 milyon TL takı takıldı | Video 07:00
Burukiler aşiretinin düğününde geline 3 kilo altın damada 12 milyon TL takı takıldı | Video 16.08.2024 | 12:03
Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun 00:45
Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun 16.08.2024 | 11:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA