Güven timlerinden uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon | Video
İzmir'in Konak bölgesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 2 kişi uyuşturucu maddeler ile birlikte gözaltına alındı. Hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da operasyonda yakalandı.
Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinde hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. isimli şüpheli ekiplere karşı silah kullanarak kaçmaya çalışırken kovalama neticesinde zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Şüphelilerden G.S. ve K.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.V isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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