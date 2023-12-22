Video Yaşam Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı | Video
Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı | Video

Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı | Video

22.12.2023 | 10:22

Adana’da farklı tarihlerde 6 motosiklet çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızın motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Amirliği ekiplerine, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde 5 farklı mahalleden 6 motosiklet çalındığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan çalışmada motosikletleri çalan Erol A. isimli şahıs olduğunu belirledi.

Oto hırsızlık polisleri, Erol A.'yı evinde saklanırken yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava almak için cama çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi | Video 01:51
Hava almak için cama çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi | Video 22.12.2023 | 10:27
Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı | Video 02:54
Güvenlik kameralarına yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı | Video 22.12.2023 | 10:22
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı | Video 08:01
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı | Video 22.12.2023 | 09:54
Ataşehir’de park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi bulundu | Video 02:13
Ataşehir'de park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi bulundu | Video 22.12.2023 | 09:54
Yüksekova’da yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü | Video 02:09
Yüksekova'da yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü | Video 22.12.2023 | 09:17
Kartal’da kimliği belirsiz kişiler metruk binayı ateşe verdi | Video 01:25
Kartal'da kimliği belirsiz kişiler metruk binayı ateşe verdi | Video 22.12.2023 | 08:50
Kahramanlar-34 operasyonunda 304 şahıs yakalandı | Video 01:03
"Kahramanlar-34" operasyonunda 304 şahıs yakalandı | Video 22.12.2023 | 08:44
Ankara’da bir gencin başıboş köpeğin saldırısına uğradığı an kamerada | Video 00:08
Ankara'da bir gencin başıboş köpeğin saldırısına uğradığı an kamerada | Video 22.12.2023 | 08:43
İBB Başkanı İmamoğlu’nun yürüdüğü bant bile çalışmıyor | Video 00:19
İBB Başkanı İmamoğlu’nun yürüdüğü bant bile çalışmıyor | Video 21.12.2023 | 18:01
Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:49
Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 4 yaralı | Video 21.12.2023 | 16:48
Otoyolda akılalmaz olay... O maganda yakalandı | Video 00:23
Otoyolda akılalmaz olay... O maganda yakalandı | Video 21.12.2023 | 16:34
İzmir’de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama | Video 02:11
İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama | Video 21.12.2023 | 16:10
Komşular arasındaki kavga görenleri hayrete düşürdü | Video 04:41
Komşular arasındaki kavga görenleri hayrete düşürdü | Video 21.12.2023 | 15:55
Otomobil su kanalına düştü, can pazarı yaşandı | Video 00:49
Otomobil su kanalına düştü, can pazarı yaşandı | Video 21.12.2023 | 15:55
Beylikdüzü’nde silahlı komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı | Video 05:44
Beylikdüzü’nde silahlı komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı | Video 21.12.2023 | 15:20
Kadınları fuhşa zorlayan şüpheliler adliyede | Video 01:40
Kadınları fuhşa zorlayan şüpheliler adliyede | Video 21.12.2023 | 15:04
Marketteki cinayetin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:47
Marketteki cinayetin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.12.2023 | 15:04
Adliyeye girmemek için başını otomobillere vurdu | Video 01:26
Adliyeye girmemek için başını otomobillere vurdu | Video 21.12.2023 | 14:59
Başakşehir’de 2 milyon 500 bin TL çalan hırsız İstanbul Havalimanı’nda yakalandı | Video 00:45
Başakşehir’de 2 milyon 500 bin TL çalan hırsız İstanbul Havalimanı’nda yakalandı | Video 21.12.2023 | 14:59
Zeytin hırsızlığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlının sözleri şoka uğrattı: Paşa paşa yatarız | Video 01:01
Zeytin hırsızlığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlının sözleri şoka uğrattı: "Paşa paşa yatarız" | Video 21.12.2023 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA