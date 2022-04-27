Güvenlik kameralarından kaçmayı başaran otomobil fareleri, çamura saplanınca otomobili bırakıp kaçtı | Video
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Bursa'da otomobili çaldıktan sonra plakasını değiştirip gezen 3 otomobil faresi, güvenlik kameralarından kurtulmayı başardı. Çamurlu araziyi fark etmeyen hırsızlar, çaldıkları otomobili bırakıp teybini ve stepneyi alarak olay yerinden kaçtı.
Hırsızlardan 1'i gözaltına alınırken, 2'sinin yakalanması için çalışma devam ediyor.