Video Yaşam Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video

Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video

Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video
27.06.2021 | 10:48

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Gayrettepe’de polis ekipleri, daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen mekana yeniden baskın düzenledi. Polise yakalanmamak için güvenlik kameralarıyla önlemin alındığı mekanda kumar oynanan şahıslara ceza kesildi.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Salı günü saat 00.00 sıralarında Gayrettepe Barbaros Bulvarı üzerinde bir binadaki dairede, kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş polisi, dairenin ışığının yandığını ve binanın içerisinde gizlenerek içeriye giren çıkanların olduğunu tespit etti.

BEŞİKTAŞ POLİSİ KUMAR OYNAYANLARA GÖZ AÇTIRMIYOR
Hazırlıklarını tamamlamaları sonrası içeriye giren bir kişinin ardından kumarhaneye baskın düzenleyen ekipler, dairenin daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlendiğini gördü. Daireye giren Beşiktaş polisi, 8 kişinin masa etrafında kumar oynadığını, masada da 16 deste 832 adet oyun kartı ve 201 adet de oyun pulu olduğunu belirledi. İncelemelerde 1 adet oyun girişi ve alacak-verecek kaydının tutulduğu defter de ele geçilirken, kumarhaneyi işleten M.Ç. ve çalışanlar U.K. ile N.A. gözaltına alındı. M.Ç.'ye "kumar oynatmak için yer temin etmek" suçundan, kumar oynayan B.Ç., R.K., N.A., M.S., S.S., M.K., M.B. ve O.A.'ya ise "kumar oynama" suçundan Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Kumar oynayan M.S. isimli şahıs ise işlediği bir suçtan dolayı aranmasının olduğunun ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

İÇ VE DIŞ KAMERA SİSTEMİYLE İZLEMİŞLER
Öte yandan, önceden mühürlendiği öğrenilen kumarhanenin mührünün kırıldığı ve faaliyet göstermeye devam ettiği öğrenildi. Ayrıca binanın iç ve dış girişlerinin polis baskınına karşım güvenlik kamerasıyla anlık olarak izlendiği, kameraların başında ise bir şahsın beklediği ortaya çıktı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulanan şahısların bulunduğu kumarhane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

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