Video Yaşam Güvenlik kamerasına selam veren şahıs 3 milyonluk lüks otomobili çaldı | Video
Güvenlik kamerasına selam veren şahıs 3 milyonluk lüks otomobili çaldı | Video

Güvenlik kamerasına selam veren şahıs 3 milyonluk lüks otomobili çaldı | Video

09.07.2023 | 13:57

Konya'da daha önceden keşif yaparak belirlediği bir iş yerindeki güvenlik kamerasına selam verdikten sonra 3 milyon lira değerindeki lüks otomobili çalan şüpheli, çaldığı aracı Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarına yakalanmadan Antalya'ya götürüp satmak için plan yaptığı sırada yakalandı.

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Olay, 4 Temmuz Salı günü merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden keşif yaptığı iş yerine gece saatlerinde gelen bir kişi, iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. Lüks otomobilin anahtarını bulan şahıs daha sonra 3 milyon değerindeki aracı iş yerinden çaldı. Aracın çalındığını fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, iş yerine gelen hırsızlık şüphelisinin güvenlik kamerasına el salladığı ve iş yerine girdiği görülüyor.

ÇALDIĞI ARAÇ İÇERİSİNDE 26 FARKLI ANAHTAR BULUNDU
Çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri, KGS kameralarından yapılan taramalarda aracın merkez Selçuklu ilçesi Eyüp Sultan Caddesi civarında olduğu tespit edildi. Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri belirlenen cadde ve çevresinde yaptığı inceleme sırasında, araç park halinde boş arazi üzerinde olduğu belirlendi. Bulunan araç içerisinde şüpheli Doğukan K., gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada bir poşet içerisinde 26 adet çeşitli anahtar ve bir adet kapı kumandası bulundu.
Şüpheli Doğukan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin burada verdiği ilk ifadesinde, olay öncesi bir çok alanda keşif yaptığı daha sonra belirlediği iş yerinden lüks otomobili çaldığını daha sonra aracı da Antalya'ya satmak için götüreceğini ancak olaydan kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandığını söylediği öğrenildi.

Araç incelemelerin ardından sahibine teslim edilirken, şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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