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Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video

19.07.2023 | 15:15

Aksaray’da bir iş yerinden 4 televizyonla birlikte çeşitli elektronik malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kamerasına ardında polise yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Olay, Bahçeli Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızın izini sürdü. Hırsızlık şüphelisinin önce kimliğini sonrada adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüpheli R.S.'yi (34) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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