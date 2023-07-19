Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video
Aksaray’da bir iş yerinden 4 televizyonla birlikte çeşitli elektronik malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kamerasına ardında polise yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 19.07.2023 | 15:15
03:12
01:17
Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 19.07.2023 | 14:56
02:08
Arnavutköy'de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:12
01:57
01:58
Aksaray jandarmadan maganda operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.07.2023 | 14:31
03:37
Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı | Video 19.07.2023 | 14:17
00:23
Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 19.07.2023 | 14:19
00:42
Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu | Video 19.07.2023 | 14:20
01:44
00:52
00:33
01:12
03:03
Soluk borusuna yemek kaçan müşterisini 'Heimlich' ile böyle kurtardı | Video 19.07.2023 | 13:12
01:25
Barın önünde kazara çarpıştığı şahsı tabancayla yaraladı | Video 19.07.2023 | 13:12
04:22
500 dönüm anız ve ağaçlık alan alev alev yandı | Video 19.07.2023 | 10:55
07:44
Su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı böyle görüntülendi | Video 19.07.2023 | 10:55
05:11
Komşuların silahlı, bıçaklı otopark kavgası kamerada | Video 19.07.2023 | 10:43
05:53
Çanakkale’de yangın sonrası yeşil alanlara griye döndü | Video 19.07.2023 | 10:41
00:32
Jandarmadan aranan şahıslara operasyon: 31 gözaltı | Video 19.07.2023 | 10:37