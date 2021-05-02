Video Yaşam Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi.. Çarşının altına tünel kazmışlar | Video

Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi.. Çarşının altına tünel kazmışlar | Video

Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi.. Çarşının altına tünel kazmışlar | Video
02.05.2021 | 15:23

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Gaziantep’te, 17 günlük kapanmayı fırsat bilen hırsızlar kuyumcuların çoğunlukta olduğu çarşının altına tünel kazarken suçüstü yakalandı.

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Olay, Şahinbey İlçesinde bulunan Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. 17 günlük kapanma öncesi kuyumcuların olduğu caddeyi korumak için tutulan özel güvenlik ekipleri, devriye attıkları esnada metruk bir binadan gelen sesler üzerine çevrede araştırma yaptı. Bu esnada fark edildiklerini anlayan 4 şüpheli kaçmaya başladı. Özel Güvenlikçilerden kaçmak için evlerin duvarlarından atlayan 4 şüpheliden ikisinin kolu ve bacağında kırıklar oluştu.

Yapılan incelemede kuyumcuların bulunduğu caddeye doğru metruk binadan tünel kazıldığı anlaşıldı. Kıskıvrak yakalanan 4 şüpheli emniyete teslim edildi.

Olaya ilişkin bir açıklama yapan Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, esnafı korumak için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bununda ilk sonucunu başarılı şekilde gördüklerini söyledi.

17 günlük kapanma döneminde Gaziler Caddesi biraz sıkıntılıydı çünkü burada dip dibe kuyumcu dolu bunun için 17 günlük süreç için özel güvenlik tutalım kafamız rahat eder diye. Ben önceden şüpheli olacak her yeri önceden gösterdim, onlarda dediğimiz bölgelere yoğunlaşınca bir kapının önünde kum çuvalını görmüşler, incelemek için içeri diktiklerinde şahsıları suçüstü yakalıyorlar. Şahıslar kaçmaya başlıyor, kimisi duvardan atlıyor bu esnada birinin kolu diğerinin bacağı kırılıyor güvenlikçilerimizde yakalayıp emniyete teslim ediyor" dedi.

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