Güvenlikli sitede 90 bin TL'lik motosikleti çaldılar | Video

Çekmeköy’de 4 kişi güvenlikli bir sitenin demir kapısını kırarak içeri girdi. 4 hırsız, site içerisinde gözlerine kestirdikleri yaklaşık 90 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece 03.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen'de güvenlikli bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kasklı 4 hırsız gözlerine kestirdikleri yaklaşık 90 bin lira değerindeki motosikleti bulunduğu güvenlikli sitenin demir kapısını kırarak park halindeyken çaldı. Kırdıkları kapıdan 90 bin lira değerindeki motosiklet ile ayrılan hırsızlar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.Oturduğu siteye aidat ödediğini ve güvenlikli bir siteden motorunun çalındığını belirten Tolga Civelek, "Güvenlikli sitedeyiz. 4 kişi geliyorlar 2 motosikletle. Sitenin kullanılmayan bir demir kapısı var. O kapıyı kırarak içeri giriyorlar. Önce üzerinden atlıyorlar sonra kırıyorlar. Motorun yerini zaten biliyorlar. Direkt koşarak 2 kişi geliyor motorumu iterek götürüyorlar. Sonradan diğerleri motorla beraber iterek götürüyorlar. Bu şekilde çalınıyor maalesef.Motorum ilk çalındığında güvenliği olmayan bir binada oturuyordum. Yani orada öyle bir olay yaşayınca zaten güvenlikli bir sitede oturmayı ve motorumu güvenlikli bir siteye koymayı tercih etmiştim. Ama tabii aynı olay başıma gelince benim için bayağı zor bir durum oldu. Yani sonuçta daha çok para vererek, aidat ödeyerek güvenlikli bir siteye geçiyoruz. Burada da gene aynı şey başımıza geldikten sonra bir anlamı kalmıyor" dedi.