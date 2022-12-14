Video Yaşam Güvercin çalmak için girdiği evde cinayet işlediği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Güvercin çalmak için girdiği evde cinayet işlediği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Güvercin çalmak için girdiği evde cinayet işlediği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

14.12.2022 | 12:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güvercin çalmak için girdiği evde cinayet işlediği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:03
Güvercin çalmak için girdiği evde cinayet işlediği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 14.12.2022 | 12:38
Kuyumcuya sahte bilezik satıp kayıplara karıştı! Tekrar gelince yakayı ele verdi | Video 00:49
Kuyumcuya sahte bilezik satıp kayıplara karıştı! Tekrar gelince yakayı ele verdi | Video 14.12.2022 | 12:38
25 yıllık kocasını bıraktı, 7 çocuk babasına kaçtı! 4 çocuk annesi Emine Özkan Müge Anlı canlı yayınında | Video 04:05
25 yıllık kocasını bıraktı, 7 çocuk babasına kaçtı! 4 çocuk annesi Emine Özkan Müge Anlı canlı yayınında | Video 14.12.2022 | 13:17
Müge Anlı’da gündem olan Ezel Bayraktar yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolmuştu! 300 bin TL’yi ne yaptı? | Video 05:36
Müge Anlı'da gündem olan Ezel Bayraktar yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolmuştu! 300 bin TL'yi ne yaptı? | Video 14.12.2022 | 11:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 10:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 14.12.2022 | 10:51
Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu | Video 01:00
Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu | Video 14.12.2022 | 10:22
Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video 02:50
Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video 14.12.2022 | 10:19
Kalp krizi onu otobüste yakaladı! Gözlerini açar açmaz söylediği söz şaşırttı: Yine mi ölmedim | Video 04:11
Kalp krizi onu otobüste yakaladı! Gözlerini açar açmaz söylediği söz şaşırttı: "Yine mi ölmedim" | Video 14.12.2022 | 10:26
Kalp krizi onu otobüste yakaladı! İlk sözü Yine mi ölmedim oldu | Video 04:11
Kalp krizi onu otobüste yakaladı! İlk sözü "Yine mi ölmedim" oldu | Video 14.12.2022 | 10:19
Dünyanın ikinci büyük kraterinden muhteşem kar manzaraları 03:32
Dünyanın ikinci büyük kraterinden muhteşem kar manzaraları 14.12.2022 | 10:12
Adana’da tacizciye linç girişimi | Video 01:14
Adana'da tacizciye linç girişimi | Video 14.12.2022 | 10:19
Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video 02:23
Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2022 | 09:43
Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı | Video 00:37
Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 09:42
Bakan Soylu’nun Şanlıurfa’ da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler | Video 02:56
Bakan Soylu'nun Şanlıurfa' da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler | Video 14.12.2022 | 08:58
Masalsı yolculuk Kars’ta son buldu: Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini tamamladı | Video 03:46
Masalsı yolculuk Kars’ta son buldu: Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini tamamladı | Video 14.12.2022 | 08:58
Ümraniye’de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video 02:10
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video 14.12.2022 | 08:52
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 01:46
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 14.12.2022 | 08:55
Konya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 02:19
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 14.12.2022 | 08:49
Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı | Video 02:38
Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı | Video 14.12.2022 | 08:49
300 kiloydu, bambaşka biri oldu! İşte Amber Rachdi’nin inanılmaz değişimi | Video 00:35
300 kiloydu, bambaşka biri oldu! İşte Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi | Video 14.12.2022 | 08:57

Eskişehir’de güvercin çalmak için girdiği evin sahibi 44 yaşındaki Hüseyin Pınar’ı öldüren ve polis ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalanan 19 yaşındaki şüpheli, 6 arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

10 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'ta meydana gelen olayda, Hüseyin Pınar'a ait müstakil eve hırsız girdi. Evin çatısında bulunan güvercinleri çalmak isteyen 19 yaşındaki şüpheli Neşat T., karşılaştığı evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar'a tabanca ile 3 el ateş etti. Mermilerin hedefi olan Hüseyin Pınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Neşat T.'nin saklandığı ev, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından tespit edildi. Şüphelinin saklandığı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki eve Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyon düzenledi. Operasyonun ardından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgilisi olduğu tespit edilen 6 kişinin de gözaltına alınmasıyla, emniyetteki işlemleri tamamlanan Neşat T.'nin de içinde bulunduğu toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA