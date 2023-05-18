Güvercin ve baklava zulasıyla uyuşturucu sevkiyatı: 7 kişilik uyuşturucu çetesi yakalandı

Diyarbakır’da narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, güvercin, baklava, zeytin, peynir ve korse ile zula yaptıkları uyuşturucuyu sevk eden 7 kişilik çete çökertildi.