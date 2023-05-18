Video Yaşam Güvercin ve baklava zulasıyla uyuşturucu sevkiyatı: 7 kişilik uyuşturucu çetesi yakalandı
Güvercin ve baklava zulasıyla uyuşturucu sevkiyatı: 7 kişilik uyuşturucu çetesi yakalandı

Güvercin ve baklava zulasıyla uyuşturucu sevkiyatı: 7 kişilik uyuşturucu çetesi yakalandı

18.05.2023 | 10:49

Diyarbakır’da narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, güvercin, baklava, zeytin, peynir ve korse ile zula yaptıkları uyuşturucuyu sevk eden 7 kişilik çete çökertildi.

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