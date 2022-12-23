Video Yaşam Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video
Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video

Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video

23.12.2022 | 08:48

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OTOMATİK OYNAT

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Ankara'da güvercini başını kopararak öldüren şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan şahıs, idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.

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Ankara Keçiören'de meydana gelen olayda Emre D., beslediği güvercinlerden birisini kafesten alarak başını koparttı. Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan Emre D. büyük tepki topladı. Gözaltına alınan Emre D., idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.

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