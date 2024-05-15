Video Yaşam Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video

Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video

15.05.2024 | 10:18

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki yeşillikler arasında uzayıp giden Güzeldere menderesleri havadan dron ile görüntülendi.

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Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşillenen vadide kıvrak şekilde uzayan menderesler görsel şölen sunuyor. Yağışlarla birlikte debisi yükselen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlar da araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzarayı izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

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